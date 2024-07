Stiri pe aceeasi tema

- Spania, campioana Euro 2024, s-a intors acasa cu o primire regala la Madrid. Spania a invins Anglia cu 2-1 in finala de duminica, la Berlin și a caștigat al patrulea titlu european, un record. Campionii au calatorit luni din Germania la Madrid și s-au intalnit cu regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

- Spania s-a incununat pentru a patra oara campioana europeana dupa 2-1 cu Anglia in finala Euro 2024. La finele turneului, „Furia Roja” poate fi desemnata cea mai completa dintre reprezentativele participante și a demonstat un fotbal curat, bazat pe atac susținut, altfel spus, o raritate daca e sa tragem…

- Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a afirmat ca mijlocașul defensiv Rodri (28 de ani) merita sa caștige Balonul de Aur, dupa ce „Furia Roja” a invins Anglia, scor 2-1, și a obținut al 4-lea Campionat European din istorie. „Inchizatorul” lui Manchester City a fost ales cel mai bun jucator la EURO…

- Presa spaniola jubileaza, dupa ce ibericii au invins-o pe Anglia cu scorul de 2-1, in finala Campionatului European din Germania. Spania s-a impus prin golurile marcate de Nico Williams și Mikel Oyarzabal și a caștigat al 4-lea Campionat European din istorie. Selecționata lui Luis de la Fuente este…

- Anglia are șansa de a caștiga primul Campionat European din istorie. Spania - Anglia, finala Euro 2024, se joaca duminica, de la 22:00. Southgate și elevii sai vor primi un bonus uriaș in cazul in care vor ridica trofeul, net superior fața de tabara spaniola. Concret, fiecare jucator spaniol va incasa…

- Spania e echipa care i-a impresionat pe toți la acest Campionat European, iar specialiștii o vada favorita la caștigarea trofeului # Și Inteligența Artificiala e de parere ca elevii lui Luis de la Fuente vor triumfa la EURO 2024. Spania – Franța (9 iulie) și Olanda – Anglia (10 iulie) sunt cele doua…