Stiri pe aceeasi tema

Presedintele SUA Joe Biden a promis marti ca prima lege de pe ordinea de zi a Congresului Statelor Unite ale Americii, in cazul unei victorii a democratilor in alegerile de la jumatatea mandatului, va garanta dreptul la avort, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele american Joi Biden a declarat, marti, la CNN ca va lua o decizie cu privire la o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din 2024 dupa alegerile de la jumatatea mandatului din noiembrie.

Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi dezamagirea fata de planurile anuntate de tarile OPEC+ de a reduce productia de petrol si el si oficialii americani au spus ca Statele Unite cauta toate alternativele posibile pentru a preveni cresterea preturilor, transmite Reuters.

Presedintele american Joe Biden a facut o vizita rapida marti pentru a vota la primarele din fieful sau din Delaware, cu doua luni inainte de alegerile legislative de la jumatatea mandatului care se anunta periculoase pentru partidul sau, noteaza AFP preluat de agerpres.

Președintele american Joe Biden va numi un ambasador pentru zona Arctica, o premiera pentru Statele Unite in contextul tentativelor rusești de a-și extinde influența in regiune.

Oficiali chinezi au initiat demersuri pentru organizarea unei intalniri intre presedintele Xi Jinping si omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, in noiembrie, afirma oficiali citati de publicatia The Wall Street Journal.

Presedintele american Joe Biden a promulgat o lege care sustine industria americana a semiconductorilor - CHIPS and Science Act -, care prevede investitii in valoare de peste 200 de miliarde de dolari in urmatorii cinci ani cu scopul ca Statele Unite sa-si recastige pozitia de lider in industria

Presedintele american Joe Biden, vindecat de coronavirus, a parasit Casa Alba pentru prima data dupa mai mult de doua saptamani, el plecand duminica la casa de vacanta din Delaware, relateaza USA Today.