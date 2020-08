Stiri pe aceeasi tema

- Problema cu noul an școlar este ca unele primarii nu au destui bani pentru a finanța toate aceste masuri, pentru ca bugetele lor au fost afectate de criza Covid-19 aparuta in primavara. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul va deconta cheltuielile autoritaților locale legate de inceperea…

- Coronavirusul pare sa se transmita rapid in mai toate locațiile, mai puțin la pacanele și pe strazi, acolo unde liberalii au fost surprinși ca iși faceau campanie electorala. Daca PNL incalca regulile pe care le cere romanilor sa le respecte, oamenii de rand trebuie sa mearga in concedii cu frica.…

- Premierul Ludovic Orban a fost huiduit de cativa protestatari la conferinta de presa organizata in curtea sediului PNL din Capitala. ”Mincinosilor”, au strigat cele 15 persoane prezente in Modrogan. Liberalii au mai stabilit azi cativa candidati la alegerile locale din luna septembrie.

- Premierul Ludovic Orban a fost huiduit, joi, la sediul central al partidului din Aleea Modrogan, unde sustinea o declaratie de presa, in curte, dupa sedinta conducerii.Protestatarii, multi dintre ei veniti din Piata Victoriei, unde s-au aflat si in ultimele zile, pentru a contesta prevederile din proiectul…

- Premierul Ludovic Orban și liderul USR Dan Barna au avut, in acesta seara, o discuție despre formule de colaborare la alegerile locale și in alte zone in afara de București, unde candidatul comun la primaria Capitalei este Nicușor Dan.Potrivit unor surse politice cei doi lideri nu s-au inteles…

- Premierul Ludovic Orban și liderul USR Dan Barna și-ar fi programat, in acesta seara, o discuție despre formule de colaborare la locale și in alte zone in afara de București, unde candidatul comun la primaria Capitalei este Nicușor Dan, spun surse politice.USR ar vrea candidați comuni la primariile…

- Camera Deputatilor a aprobat prelungirea mandatelor alesilor locali pana pe 1 noiembrie 2020, urmand ca tot parlamentarii sa stabileasca data alegerilor, pentru toamna.Legea a fost aprobata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, dupa ce Curtea Constitutionala a decis la inceputul lunii…

- Partidul Social Democrat susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, „trebuie sa promulge rapid dublarea alocațiilor pentru copii daca vrea ca romanii sa nu-l considere principalul autor al planului PNL de amanare repetata a aplicarii legii”. „Klaus Iohannis trebuie sa #promulge rapid dublarea…