Fierbe Vrancea: Doua cutremure, cu magnitudinea peste 3 grade, in cateva ore Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 a fost inregistrat in judetul Buzau Zona Seismica Vrancea imediat dupa miezul noptii, la ora 00:09, la adancimea de 119 km.Seismul s a produs la 57 km E de Brasov, 67 km N de Ploiesti, 121 km N de Bucuresti, 125 km S de Bacau, 133km V de Braila, 135 km V de Galati, 136 km NE de Pitesti, 172 km E de Sibiu. Acesta este al doilea cutremur cu magnitudinea peste 3 grade in numai cateva ore.Un alt cutremur, de magnitudine 3.2, a fost inregistrat ieri, la 14.09, in ju ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

