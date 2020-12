Fierbe Modroganul. De ce se tem liberalii după ce au văzut estimările Cu trei ore inainte de inchiderea sectiilor de votare, la sediul PNL atmosfera e una de nervozitate. Potrivit unor surse de la varful PNL, liberalii au informatii ca sunt pe primul loc, insa cu un avans prea mic, potrivit stiripesurse.ro. Astfel, liberalii ar avea emotii la redistribuire, riscul fiind ca acestia sa nu poate face […] The post Fierbe Modroganul. De ce se tem liberalii dupa ce au vazut estimarile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la președinția Statelor Unite Joe Biden, caștigator al alegerilor prezidențiale din SUA, l-a cooptat pe Mark Gitenstein, fostul ambasador SUA in Romania din perioada 2009-2012, in echipa sa de tranziție și preluare a puterii la Casa Alba, ca membru in consiliul consultativ (advisory…

- Sloganul sub care liberalii candideaza la alegerile parlamentare este “Dezvoltam Romania”. Ludovic Orban a declarat, marti, ca alegerile parlamentare din 6 decembrie sunt decisive pentru Romania si ca degeaba PSD doreste sa amane acest scrutin, aratand ca liberalii vor folosi impotriva acestui demers…

- Liberalii au numit, in cadrul ședinței Biroului Executiv Național de luni, noii președinți interimari in județele in care scorul la alegeri a fost sub media celui pe țara. Astfel, au fost schimbate conducerile de la Bacau, Braila, Ialomița, Hunedoara, Satu Mare și Timiș. “Am luat decizia de a numi noi…

- Romania ar fi inregistrat un deficit bugetar de 1,93% din PIB in luna august, mai mic decat cel consemnat anul trecut, de 2,1%, daca nu exista criza pandemica, a declarat miercuri ministrul Finantelor Florin Citu. “Estimarile noastre arata clar ca am fi avut in august un deficit bugetar de 1,93% din…

- Liberalii au castigat alegerile pentru functia de primar in statiunile de pe Valea Prahovei Sinaia, Busteni si Azuga. Potrivit rezultatelor parțiale postate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, candidatii PNL Prahova au castigat functia de primar in sase orase, inclusiv municipiul Ploiesti.…

- Partidul National Liberal surclaseaza PSD in obținerea mandatelor de primari va in urmatorii 4 ani primari. Potrivit rezultatelor parțiale, PNL va avea primari in 15 municipii resedinta de judet, fata de PSD, care are 14 mandate. Liberalii ocupa primul loc in ciuda infrangerilor din orașe tradiționale,…