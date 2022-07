Stiri pe aceeasi tema

- Rocco Morabito, unul dintre cei mai cautati infractori din lume, a ajuns miercuri in Roma si va savarsi o pedeapsa de 30 de ani. Acesta a fost arestat in Brazilia in mai 2021, dupa doua decenii de cand fusese dat in urmarire.

- Traficantul de droguri Rocco Morabito a ajuns, miercuri, in Italia, dupa ce a fost extradat din Brazilia pentru a executa o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, relateaza Reuters. Supranumit "regele cocainei din Milano", Morabito a fost retinut anul trecut, dupa doua decenii de cand fusese dat in urmarire.

Un lord al drogurilor, capturat in Brazilia, a fost extradat și a ajuns in Italia pentru a executa o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, noteaza mediafax.

Rușii iși epuizeaza armele ghidate de precizie. Ucrainenii iși epuizeaza muniția sovietica. Lumea iși epuizeaza rabdarea in privința razboiului. Administrația Biden iși epuizeaza ideile privind gestionarea lui. Iar chinezii urmaresc totul cu atenție, potrivit New York Times, citat de Rador.

Fostul basist Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la varsta de 70 de ani, a anunțat grupul, conform BBC, scrie Mediafax.

E șoc in lumea mondena din Romania. Brigitte Sfat și Florin Pastrama divorțeaza. Cei doi sunt casatoriți de trei ani de zile și au avut parte de o relație cu nadadai. Pentru scurt timp, au fost și protagoniștii unui reality-show care avea ca tema viața lor de familie. Emisiunea nu s-a mai difuzat,…

Selectionerul echipei de fotbal a Italiei, Roberto Mancini, a dat publicitatii o lista cu 39 de jucatori pentru meciurile din Liga Natiunilor si pentru "Finalissima", duelul intre campioana europeana en titre si campioana Americii de Sud, nationala Argentinei, informeaza AFP, citat de Agerpres.

Conferinta sustinuta de Horia-Roman Patapievici, cu tema „Noua ideocratie", urmata de un dialog cu Gabriel Liiceanu, va deschide pe 21 mai, la ora 11.30, seria de dialoguri culturale si stiintifice „Despre lumea in care traim", la Ateneul Roman, potrivit news.ro.