- Retinut, alaturi de sotie, intr-un dosar de trafic de migranți, Vali Nebunu, interlopul bucureștean care ani la rand a pozat intr-un adevarat șef de mafie care nu poate fi atins de nimic, ascundea, de fapt, o realitate pe care rivalii gruparii nu trebuiau s-o cunoasca.

- Curtea de Apel a dat inca o amanare in dosarul in care Liviu Dragnea a intentat proces celor de la PSD cu obiectul „partide politice modificari acte constitutive - statut - organe de conducere”! Judecatorii de la Curtea de Apel București au amanat procesul in care Liviu Dragnea cere dizolvarea PSD,…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud (CJ BN) a mai pierdut inca un proces cu Uniunea Comunelor Granicerești Nasaudene (UCGN) pentru cladirea spitalului de pe strada Independenței din municipiul Bistrița. In acest ultim dosar, in care sentința definitiva a fost pronunțata in octombrie anul acesta de catre…

- Fratele sefului clanului Corduneanu, saltat de mascati, la Iasi. Bogdanel e la audieri, la o zi dupa ce nepotul ui a fost si el saltat, la Vaslui potrivit observator.tv Bogdanel Corduneanu, fratele lui Costel, liderului clanului interlop din Iasi, a fost saltat marti dimineața de Poliție.…

- Arestare-surpriza, la Tribunal! Judecatorii ieseni au dispus arestarea prentru 30 de zile a lui Alex Corduneanu, fiul liderului clanului Corduneanu, Costel. Potrivit unor surse juridice, tanarul este acuzat de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri in vederea consumului. Dosarul in…

- Tribunalul Bucuresti ia, joi, in discutie dosarul Colectiv iar judecatorul de caz asteapta de la Inspectoratul General Pentru Situatii (IGSU) filmarea aparuta in presa facuta chiar de la momentul inceperii operatiunilor de interventie la club dupa sosirea salvatorilor.La termenul de joi vor…

- Un judecator de camera preliminara de la instanța suprema a luat, miercuri, in discuție prelungirea masurilor preventive in cazul foștilor procurori DNA Lucian Onea și Mircea Negulescu, in dosarul in care sunt judecați pentru pretinse fapte de inducere in eroare a organelor judiciare sau represiune…

- Dosarul CET Govora, in care fostul senator Dan Sova avea o condamnare definitiva de trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, va fi rejudecat de la zero. Decizia a fost luata de Inalta Curte de Casatie in urma unei contestatii depuse de Sova, in contextul hotararii CCR privind…