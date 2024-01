Fierbe Franța! Se anunță proteste mari Cel mai important sindicat al fermierilor francezi (FNSEA) analizeaza posibilitatea organizarii unor proteste la scara nationala in saptaminile urmatoare, a declarat vineri un purtator de cuvint, ceea ce inseamna extinderea actiunilor de protest organizate pina acum de fermierii din sud-vestul tarii, care au blocat autostrazile si au aruncat balegar in fata cladirilor publice. La fel ca si co Citeste articolul mai departe pe noi.md…

