FIERBE BĂNIA! La ce oră începe meciul meciurilor în OLTENIA FCU Craiova 1948 vs CS Universitatea Craiova – Primul meci dintre cele doua rivale locale se ține duminica, ora 21:00, pe „Ion Oblemenco”, stadionul pe care noțiunea de oaspeți se pierde pentru CS Universitatea Craiova. Orgoliile sunt ale suporterilor, imparțiți in ceea ce privește numele „adevaratei Știința”. Casele de bilete au fost luate cu asalt, iar incidentele, deși nedorite, risca sa se produca in orice moment. Intre conducatori se duce un dialog al jignirilor. FCU Craiova și-a inaugurat ieri noua baza de antrenament, despre care finanțatorul Adrian Mititelu jr. spunea in vara ca este peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

