„Fier vechi pentru oţelari” „Incoltirea germenului de amor catra straine"„Sa se cugete inca inainte de incoltirea germenului de amor catra straine, ca oare nu comit ei un pacat contra natiunii sale la casul ca s"ar decide sa se casatoreasca cu ele? Sa rumege bine cestia, caci ea este vitala. Sa nu uite ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 2.000 de rusi lipoveni din Braila sunt in mare sarbatoare marti, cand, potrivit calendarului Iulian, are loc Craciunul pe rit vechi. Rusii lipoveni din Braila au mers inca de dimineata la...

- Aproximativ 40.000 de ucraineni din judetul Maramures sarbatoresc Craciunul de rit vechi sau Craciunul batran, asa cum mai este cunoscut, pastrand o mare parte din traditiile vechi, specifice sarbatorii, a...

- Dosarul faimos pentru care Traian Berbeceanu a primit titlul de „Politistul anului in Romania” are toate sansele sa fie clasat. Peste 45 de inculpati au fost trimisi in judecata in 2007, intr-unul dintre cele mai faimoase dosare penale ale anilor 2000, al „mafiei fierului vechi” din Hunedoara, in care…

- Cadgeturi care ne-au fascinat copilaria, dupa ce urmaream filmele cu Agentul 007, sunt astazi la fel de usor de gasit si cumparat precum un pachet de tigari. Printre cele mai cautate astfel de gadget-uri sunt camerele spion. Mascate in becuri, in ceasuri de mana, pixuri sau in diverse obiecte casnice,…

- Angajații Centrului de Transfuzie Sanguina din Targu Jiu au ajuns la capatul puterii și rabdarii, in ceea ce privește lipsa de interes a autoritaților cu privire la soarta instituției. Medicul Nicoleta Caluțoiu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguina din Targu Jiu, și colegii acesteia, incearca…

- La data de 18 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Rovinari au identificat un barbat, de 52 de ani, din municipiul Targu Jiu, angajat al E.M.C. Roșia, in timp ce se afla la un centru de colectare a fierului vechi, de pe raza comunei Farcașești, incercand sa valorifice mai…

- Compania americana Apple a avertizat utilizatorii modelelor vechi de iPhone si iPad ca ar putea sa se confrunte cu probleme. De luni, gadget-urile lansate inainte de 2012 ar putea sa aiba dificultati de accesare a internetului – se afirma intr-un comunicat postat pe site-ul corporatiei. Este vorba,…

- Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Constanta in consiliile de administratie in unitatile de invatamant preunivesitar din municipiul Constanta se afla pe ordinea de zi a Consiliului Local al municipiului Constanta, convocat in sedinta ordinara,…