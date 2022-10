Stiri pe aceeasi tema

- Politistii ieseni au desfasurat astazi, de la ora13, in parcul Copou, activitati preventive in cadrul proiectului cu finantare europeana: Imbunatatirea capacitatii politiei romane si moldovene in domeniul prevenirii criminalitatii, inclusiv a infractionalitatii transfrontaliere. La activitate au participat…

- Polițiștii dambovițeni au fost solicitați sa intervina in orașul Pucioasa in cazul unui barbat care s-a autoincendiat. Din primele informații, se pare ca barbatul in varsta de 58 de ani Post-ul PUCIOASA: Un barbat și-a dat foc dupa ce a fost executat silit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii au efectuat astazi, 8 septembrie 2022, doua percheziții la domiciliile a doi tineri care au furat datele bancare ale unui varstnic și au facut plați ilegale in valoare de peste 50.000 de lei. Ancheta vizeaza doua persoane care ar fi folosit, fara drept, datele unor carduri bancare și ar fi…

- Polițiștii clujeni ai Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații impreuna cu cei din cadrul Serviciului Rutier au desfașurat, in cursul zilei de joi, activitați interactive cu ocazia unei campanii privind siguranța copiilor

- DGASPC Timis, in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș – Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații si Biroul de Siguranta Scolara a derulat o serie de intȃlniri cu asistentii maternali din județul Timiș, scopul fiind acela de a le oferi mai multe informații despre preventia…

- In acest sfarsit de saptamana politistii bistriteni au actionat pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea accidentelor rutiere, in contextul minivacantei, dar si unor evenimente si manifestari publice In perioada 12-15 august a.c., politistii bistriteni au organizat…

- Polițiștii Biroului Siguranța Școlara Valcea in cooperare cu Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații au desfașurat, ieri, o activitate preventiva in tabara “Aktivi in natura” de la Costești, pe linia prevenirii consumului de alcool, tutun și droguri. Astfel de activitați au avut loc și in data…