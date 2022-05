Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii unui bloc situat pe bulevardul Unirii din municipiul Focșani au sunat in aceasta dimineața la numarul unic de urgența 112, ingrijorați de mieunatul unei pisicuțe ramasa captiva intr-un loc inaccesibil. Pompierii au eliberat puiul de pisica cu ajutorul accesoriilor din dotare. Micuța felina…

- Pompierii aradeni au reușit sa salveze doua animale cu probleme, luni seara. O pisica a ramas blocata pe un acoperiș de unde nu a mai reușit sa coboare și un caine a cazut intr-o fantana. Ambele animale au fost salvate de pompieri dupa ce stapanii lor au apelat numarul unic de urgența 112. „In jurul…

- Pompierii din Argeș au salvat o catelusa care ramasese blocata in smoala, interventia durand patru ore, a anuntat, sambata, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. „Nu stim cat s-a zbatut sa se elibereze, dar norocul ei a fost ca un om bun a auzit-o si a chemat pompierii. Bietul animal…

- Pompierii din Ucraina au reușit sa salveze o pisica ramasa blocata la etajul șase al unei cladiri care fusese bombardata de forțele ruse, din localitatea Borodianka, relateaza The Guardian.

- O pisica s-a blocat in gura de aerisire a unui bloc din Calea Aurel Vlaicu. In jurul orei 13:00, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați sa intervina. Un echipaj de descarcerare cu trei subofițeri s-a deplasat la locul intervenției. Dupa aproximativ 15 minute, pompierii au deblocat gura de aerisire,…

- Pompierii au intervenit in municipiul Pitești pentru salvarea unui porumbel prins intr-o plasa. Este vorba despre o plasa de protecție impotriva pasarilor, montata de locatari.„Porumbelul a fost eliberat cu succes, iar ulterior a putut zbura”, au transmis reprezentanții ISU Argeș. Citește și Mașina…

Misiune de salvare a unei bovine, ramasa blocata in malul din albia paraului Neagra