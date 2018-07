Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la deschiderea celei de-a opta editii a Cursului European de Neuroreabilitate - RoNeuro Brain Days, care se desfasoara in aceste zile la Eforie Nord, dr. Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a declarat ca doreste sa infiinteze centre de „stroke“ in fiecare spital judetean. Pana acum, in toata…

