Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri seara ca fiecare spital judetean de urgenta trebuie sa ajunga sa aiba un heliport, pentru a da o sansa in plus pacientilor. Prezent la receptia oficiala a heliportului construit pe platforma Spitalului Judetean de Urgenta…

- Peste o suta de pompieri romani s-au oferit voluntari pentru a pleca in Grecia in sprijinul autoritaților elene in lupta cu flacarile pentru salvarea taramurilor grecești. Ajutoarele din Romania au fost extrem de apreciate de catre localnicii din Grecia și locuitorii țarii s-au oferit sa le ofere o…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a exclus categoric carantinarea naționala pe teritoriul Romaniei in valul al patrulea al pandemiei.Intrebat de jurnaliști daca se va mai aplica lockdown in Romania in valul Delta, Raed Arafat aa raspuns ca „nu, pentru ca avem alte mecanisme acum si sa…

- Au fost aduse modificari legii 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, astfel ca procedura de obtinere a avizului de securitate in cazul incendiilor se va simplifica. Anunțul a fost facut de Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, miercuri. O ordonanța de urgența in…