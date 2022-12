Fiecare șofer va ști istoricul amenzilor sale. Pentru ce categorii se pot da mai devreme permisele de conducere Legea care prevede reducerea de la 21 ani la 18 ani a varstei minime de obtinere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE si de la 24 ani la 21 ani pentru categoriile D, DE, cu conditia obtinerii unui certificat de competenta profesionala, a fost promulgata, vineri, 30 decembrie. De asemenea, actul normativ […] The post Fiecare șofer va ști istoricul amenzilor sale. Pentru ce categorii se pot da mai devreme permisele de conducere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile publice nu vor mai avea voie sa ceara dosar cu șina sau orice alt obiect de papetarie pentru a furniza un serviciu public, legea care interzice acest lucru fiind votata miercuri. Legea a fost votata cu 241 de voturi, potrivit unui comunicat transmis pe pagina deputatului liberal George…

- Urmarire ca in filme, incheiata cu accident, joi seara, pe strazile din Baia Mare. Un tanar de 24 de ani, baut și fara permis, n-a vrut sa opreasca la un control de rutina al politistilor si a gonit cu masina cațiva kilometri, cu agentii dupa el. Evenimentul a avut loc joi seara, in jurul orei […] The…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ care modifica Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in sensul neimpozitarii contributiei la pilonul II de pensii, ci doar a castigurilor, prevederea urmand sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2024. Actul normativ pentru modificarea…

- Polițiștii locali primesc puteri similare cu ale poliției naționale in cazul contravențiilor rutiere. Legea votata de Parlament va avea un impact major in cazul parcarilor ilegale. Camera Deputaților a votat, marți, in calitate de for decizional, un proiect de lege care le da polițiștilor locali dreptul…

- Legea privind introducerea disciplinei „Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania” intre materiile de studiu la liceu a fost promulgata vineri de președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei despre Revolutia din 1989, initiata de deputatul liberal…

- Un barbat din județul Suceava este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a condus baut un autovehicul. Dupa ce a fost oprit de poliție, acesta s-a muta pe scaunul din dreapta și a incercat sa-i convinga pe agenți ca nu el a condus autovehiculul, deși era singur in mașina. Potrivit anchetei polițiștilor,…

- USR și Forța Dreptei au depus, joi, la Curtea Constituționala (CCR) o sesizare de neconstituționalitate privind cele trei legi ale justiției, votate in aceasta saptamana in Senat, camera decizionala, de coaliția PSD-PNL-UDMR. Legea privind organizarea judiciara, Legea privind Statutul judecatorilor…

- Permisele de conducere a peste 450.000 de soferi romani nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni, arata o analiza a Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Avand in vedere numarul mare de documente care vor necesita preschimbare intr-un timp foarte scurt, oficialii…