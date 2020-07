Fiecare școală ar putea decide cum desfășoară cursurile din toamnă Ministerul Sanatații propune 2 sub-scenarii hibride, un scenariu de revenire integrala la școala și altul de ore exclusiv online pentru deschiderea școlii din 14 septembrie 2020, scrie site-ul specializat Edupedu.ro. Marea noutate propusa de Ministerul Sanatații consta in renunțarea la decizia unica de la centru impusa pana acum in pandemie, cu privire scenariul ce va […] The post Fiecare școala ar putea decide cum desfașoara cursurile din toamna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

