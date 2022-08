Fiecare român va avea propriul cod poștal. Ce prevede proiectul Poștei Poșta Romana pregatește o adevarata revoluție a codurilor poștale. Astfel, codurile poștale clasice, pe criteriul geografic, vor fi inlocuite de coduri poștale unice digitalizate. Anunțul a fost facut de Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, intr-un interviu la Radio Romania Actualitați. „Noi lucram la un cod poștal pe persoana. Daca acum codurile postale […] The post Fiecare roman va avea propriul cod poștal. Ce prevede proiectul Poștei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

