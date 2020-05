Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare roman va avea o datorie cuprinsa intre 3.800 si 5.900 de lei la finalul acestui an. Suma datorata reprezinta deficitul bugetului de stat, care poate depasi 100 de miliarde de lei anul acesta, transmite Mediafax.Deficitul bugetar poate depasi 10% din PIB. Potrivit calculelor Consiliului…

- Conditiile impuse de Federatia Rusa în Acordul de credit de 200 de milioane de euro arata ca obiectivul rusilor nu este sa ajute cetatenii Republicii Moldova, ci sa creasca dependenta R. Moldova de Kremlin. De aceasta parere este eurodeputatul român Siegfried Muresan, care subliniaza…

- Senatorul de Alba, Daniel Breaz, rector al Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia s-a alaturat celor care au decis sa sprijine unitațile medicale in lupta impotriva pandemiei generata de infectarile cu COVID-19. Domnia sa a donat suma de 5000 de lei catre Spitalul Municipal din Sebeș, bani cu care…

- Inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, toate din judetul Arad, au fost comunicate simbata 28 martie, numarul total ajungind la 29. “Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase prin Unitatea de Primiri Urgențe,…

- Adrian Stoica, concurentul roman stabilit in Italia de 23 de ani, a reușit ca la sfarșitul momentului sau de pe scena iUmor din ediția a doua sa ii faca pe Mihai Bendeac și pe Dan Badea sa planga.

- Ianis Hagi a reușit din nou un meci mare pentru Rangers. Internaționalul roman a inscris o dubla pentru Rangers, in victoria cu 3-2 in meciul european cu Sporting Braga. Hagi a inscris primul gol in minutul 67, intr-un moment important, la scorul de 2-0 pentru Sporting Braga și a readus speranțele unui…

- ​Sportivul Tibi Ușeriu mai are 150 de kilometri pâna la finalul cursei de la Cercul Polar, dupa patru zile de concurs, în care au mai ramas doar patru atleți. Este în continuare pe locul doi, problemele cu stomacul persista, iar la picior a suferit deja o degeratura, informeaza Mediafax.Tibi…