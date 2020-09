Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intenționeaza sa reduca cantitatea de 129 de kilograme de mancare pe care fiecare roman o arunca pe an, in medie, la jumatate pana in anul 2023, spune Cornel Hanganu, consilier in cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei din cadrul Guvernului Romaniei. Hanganu participat…

- Incepand din acest an, Adunarea Generala a Națiunilor Unite (UNGA) a declarat 29 septembrie Ziua internaționala de conștienizare asupra risipei și pierderilor de alimente. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale in colaborare cu InfoCons sub egida Proiectului „Respect mancarii!” organizeaza la…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu InfoCons, organizeaza marti evenimentul prilejuit de Ziua Internationala de constientizare asupra risipei alimentare, cu tema "Stop deseurilor si risipei alimentare! Pentru oameni! Pentru planeta!", noteaza Agerpres. Incepand…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu InfoCons, organizeaza marti evenimentul prilejuit de Ziua Internationala de constientizare asupra risipei alimentare, cu tema "Stop deseurilor si risipei alimentare! Pentru oameni! Pentru planeta!". Incepand din acest…

- In data de 15 iulie 2020 a fost adoptata Legea nr.131 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Aceasta lege se adreseaza operatorilor economici platitori de TVA, ce participa la…

- Romania isi doreste sa ajunga in viitorul exercitiu financiar 2021-2027 la 3,2 milioane de hectare irigate la nivelul intregii tari, tinand cont de fondurile substantiale care vor fi alocate, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, remis, marti, AGERPRES.…

- Obiceiurile de achizitie ale romanilor, cele de consum, modul in care compatriotii folosesc (sau nu) resturile alimentare... Toate acestea fac obiectul unui studiu national si regional, coordonat de cercetatori de...

- Risipa alimentara crește in lume iar Rmania nu face excepție. 89 de milioane de tone de alimente ajung in fiecare an la gunoi, iar 5 milioane de tone provin din Romania care ocupa, astfel, locul 9 in clasamentul risipei, dupa Macedonia (locul 8).Cercetatori din patru universitați din Romania,…