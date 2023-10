Stiri pe aceeasi tema

- Din Israel se poate pleca fara restricții insa din Fașia Gaza “nu este posibil de ieșit”, a declarat ambasadorul Republicii Moldova in Israel, Alexandr Roitman, in contextul situației de razboi care se inregistreaza, in ultimele zile, in Orientul Mijlociu. Ambasadorul Roitman a facut aceasta precizare…

- Austria isi suspenda ajutorul pentru palestinieni, in valoare de aproximativ 19 de milioane de euro, ca raspuns la atacul gruparii islamiste Hamas contra Israelului, a anuntat luni ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, relateaza Reuters și Agerpres. In ultimii ani, Partidul Popular (OVP),…

- Ioana Constantin-Bercean, cercetator științific la Institutul de Științe Politice si Relații Internaționale (ISPRI) al Academiei Romane și experta in Orientul Mijlociu, a vorbit, intr-un interviu pentru Libertatea, despre momentul ales de gruparea terorista Hamas pentru a ataca Israelul, despre consecințele…

- O reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU va fi convocata in urma celui mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, a anunțat Ministerul de Externe al Braziliei, potrivit Sky News . Zeci de persoane au murit si sute au fost ranite, dupa atacul gruparii Hamas din Fasia Gaza, scrie…

- Ministerul de Externe al Braziliei a anuntat sambata ca va convoca o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, in urma celui mai amplu atac asupra Israelului din ultimii ani, lansat de miscarea islamista palestiniana Hamas, relateaza Reuters si AFP. Guvernul brazilian a transmis ca simpla…

- O familie de romani, formata din patru persoane, se numara printre victimele accidentului de autocar produs in apropiere de Venetia, a revenit cu precizari Ministerul de Externe, dupa o zi tragica in care autoritatile si apropiatii au incercat sa identifice victimele! Cei patru conationali locuiau in…

- Patru romani se afla printre victimele tragicului accident de la Venetia. Confirmarea vine de la Ministerul nostru de Externe, dupa ce o echipa consulara mobila s-a deplasat de la Trieste la fata locului, in regim de urgenta, pentru a obtine mai multe informatii cu privire la

- Statele Unite ale Americii au aprobat cererea Israelului de a vinde sistemul de rachete Arrow-3 Germaniei, a declarat joi Ministerul israelian al Apararii, ceea ce va deveni cel mai mare contract in domeniul apararii incheiat vreodata de Israel, potrivit CNN.