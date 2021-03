In cadrul luptei de idei pentru reformarea invatamantului Sorin Cimpeanu a anuntat, aseara la Europa FM, ca anul scolar 2021 2022 ar putea incepe mai devreme, pentru a avea o durata mai lunga.Ministrul Educatiei a precizat ca elevii isi doresc o vacanta de vara mai lunga."Romania are anul scolar cu o durata mai scurta decat in multe alte state mai europene, este adevarat, insa din consultari trebuie sa vedem. Intelegem ca elevii doresc o vacanta de vara cat mai lunga. Ar putea sa inceapa ch ...