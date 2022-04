Fiecare deget este conectat la două organe: metoda japoneză de tratare în 5 minute Japonezii cred ca fiecare deget de la mina este conectat la doua organe. Datorita acestei metode, peste 5 minute veți simți o ușurare. Aceasta metoda influențeaza de fapt anumite organe ale corpului daca veți masa degetul timp de 3-5 minute. In același timp, este necesar sa respirați adinc și dupa aceea, trebuie sa masați degetele de la ambele miini. Intreaga procedura dureaza aproximativ 3 min Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

