- In ziua in care a fost confirmat primul roman cu coronavirus autoritatile anunta ca au au demarat toate actiunile necesare si masurile pentru pregatirea in caz de epidemie cu noul coronavirus si au activat sistemul national pentru situatii de urgenta. Ministerul Sanatatii anunta ca Romania lucreaza…

- Rezultatele analizelor asistentului medical roman suspect de infecție cu coronavirus sunt negative, arata Institutul de boli infecțioase „Matei Balș”, citat de Antena 3. Va reamintim ca, in aceasta dimineața, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, joi, ca se lucreaza la constituirea unor „stocuri de echipamente de protecție, de maști și de echipamente medicale”, care sunt necesare pentru gestionarea posibilei extinderi a coronavirusului in Romania. Virusul din orasul chinez…

- Ministerul Sanatatii (MS) precizeaza ca, pana in prezent, in Romania nu s-a confirmat niciun caz de infectie cu coronavirus, fiind pastrate masurile din aeroporturi si spitalele desemnate sa preia eventualele cazuri, in contextul in care la nivel mondial a crescut numarul cazurilor confirmate, dar…

- Tanarul din Bacau adus luni la Institutul ”Matei Bals” din Capitala cu suspiciune de coronavirus, dupa ce in urma cu cateva zile revenise din China, nu este infectat. El are gripa, iar marti va fi externat, urmand sa se trateze in ambulatoriu.

- Bucuresti: "Grup de monitorizare interministerial" in cazul coronavirusului Aeroport international. Foto: Arhiva/ Agerpres/ AP Autoritatile au anuntat ca au constituit, astazi, un grup de lucru interministerial pentru monitorizarea si inerventia rapida în situatia aparitiei în tara…

- Victor Costache a cerut specialistilor in sanatate publica un plan de actiune pentru a preveni posibilitatea ca noul tip de coronavirus din China, care a ucis pana acum 9 oameni, sa ajunga și in tara noastra. Autoritațile intentioneaza sa cumpere camere cu termoviziune, ce identifica persoanele care…