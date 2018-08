Stiri pe aceeasi tema

- „Din cauza ca exista aceste simptome si la ea si la colegul ei, dureri de cap, vom face unele analize in plus, un CT (computer tomograf, n.r.) si dupa acestea vedem care va fi situatia", a declarat Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al spitalului Floreasca.

- Femeia jandarm care a fost lovita la mitingul care a avut loc vineri seara in Piata Victoriei mai ramane internata in spital, urmand sa i se faca o noua tomografie in cursul zilei de luni, transmite Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, medicul Bogdan Oprita,…

- Un grav accident a avut loc seara trecuta intr un magazin din City Park Mall Constanta. Tavanul magazinului Hermosa s a surpat si a cazut, iar una dintre cliente a fost ranita de bucatile de tavan fals. La aproximativ 20 de ore de la eveniment, reprezentantii City Park Mall au transmis un comunicat…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 13, in localitatea Chendu, iar cauza producerii a fost depasirea neregulamentara. In urma impactului, soferul unuia dintre autotrenuri a fost grav ranit, fiind preluat de o ambulanta. Unul dintre TIR-uri era…

- Protestatarul care a lovit un jandarm in Piata Victoriei a fost identificat. Agresorul a fost recunoscut de luptator chiar printre cei care au venit, din nou, in aceasta seara, in fata Guvernului pentru a protesta.

- Barbat lovit de trasnet in Mehedinți, iar soția lui a fost grav ranita. In ciuda eforturilor, medicii nu au mai putut face nimic pentru acesta. Cei doi au fost loviți de trasnet in timp ce se aflau la o stana din Obirsia Closani. Un barbat de 78 de ani din localitatea Obirsia Closani, judetul Mehedinti,…

- O tanara de 28 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care a patruns intr-o intersectie fara sa se asigure si a acrosat un autovehicul cu masina pe care o conducea.

- O turista din Ungaria, aflata in zona Lacului Sfanta Ana, a vrut sa faca selfie cu un urs si a ajuns la spital dupa ce animalul a muscat-o de picior in timp ce incerca sa faca fotografia, relateaza Jandarmeria Romana intr-o postare pe Facebook.