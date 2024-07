Fie vorba între noi, tremurați ca varga, vai de capul nostru, oameni buni! Președintele, ca de obicei, ne privește cu un fel de sictir fara de margini. Cine mai e ca el, ha, ha, ha!? Regele la fel. Imparatul, la fel. Umbla tot felul de zvonuri dar, uite, iese adevarul la lumina așa cum am spus inca din aprilie 2020, cand toata lumea tacea chitic, bine lacatuita in […] The post Fie vorba intre noi, tremurați ca varga, vai de capul nostru, oameni buni! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, ca data alegerilor prezidentiale va fi stabilita in functie de „ce vor romanii”. Liderul liberalilor a afirmat ca vor ramane la guvernare „daca nu ii impinge nimeni pe scari”.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat luni, 17 iunie, ca miercuri coalitia stabileste data alegerilor prezidentiale, precizand ca urmeaza sa aiba loc o analiza trebuie in interiorul coalitiei, relateaza News.ro.Intrebat la Senat despre data alegerilor prezidentiale, in conditiile in care PSD doreste…

- Regina Camilla a facut un gest neașteptat in momentul in care Prima Doamna a Franței, Brigitte Macron, a vrut sa o ia de mana, in timpul unui eveniment de comemorare a Zilei Z, scrie Newsweek, citata de Digi 24.Brigitte Macron și regina au depus flori in timpul unei ceremonii a Legiunii Regale Britanice,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a respins ipoteza potrivit careia, in prezent, s-ar afla in campanie pentru alegerile prezidentiale, precizand ca decizia va fi luata in PNL dupa alegerile locale. “Alegerile prezidentiale fac deliciul tuturor supozitiilor si discutiilor in acest moment, dar (…) sa finalizam…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit la primele ore ale dimineții zilei de miercuri cu sucevenii prezenți in piața de la Arbore. ”M-am intalnit cu peste 1000 de oameni, mulți dintre ei foarte cunoscuți, fie din satul meu natal, fie din localitațile din jur: Arbore, Milișauți, Iaslovaț,…

- Cred ca e momentul sa mai ieșim din zona discursurilor mamoase, confortabile, cand e vorba de politica in campanie, mai ales atunci cand lucrurile o iau razna. La tema de astazi, oricum am intoarce lucrurile, de prapastie e vorba: intre Vetuța Stanescu (& Calin Marian) și PNL Hunedoara pare ca…

- Sute de mii de oameni protesteaza fața de scumpirile uriașe din ultima perioada din Turcia. Aceștia il acuza pe președintele Erdogan ca nu a facut nimic ca sa protejeze persoanele vulnerabile in fața problemelor economice.Autoritațile au declarat stare de asediu in Istanbul, iar in tot orașul au fost…

- Președintele PSD București, Gabriela Firea, a declarat vineri seara, la Digi24, intrebata daca exista o lupta cu Marcel Ciolacu pentru supremație in partid, ca au existat persoane care au incercat sa-i invrajbeasca unul impotriva celuilalt cu informații false. Ea mai spune ca a avut „discuții lamuritoare”…