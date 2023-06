Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele imagini cu submersibilul disparut in timp ce se indrepta catre epava Titanicului au fost surprinse de jurnalistul Kenny Sharpe de la CBC, la St John’s. Aceasta a marturisit pe Twitter ca la momentul respectiv nu a știut ce a fotografiat.

- Experții in drept spun ca OceanGate, compania care organizeaza expedițiile la epava Titanicului, ar fi protejata de eventuale procese legate de dispariția submarinului Titan. Pasagerii de pe submarinul disparut au semnat o declarație pe proprie raspundere, care menționa de mai multe ori riscul de deces.,…

- Submersibilul turistic de mare adancime disparut in apropierea epavei Titanicului, cu cinci persoane la bord, mai are „aproximativ 40 de ore de aer respirabil”, a declarat marți capitanul Jamie Frederick de la Paza de Coasta americana. Eforturile de salvare aeriana și navala in apropierea sitului din…

- In timp ce in Atlanticul de Nord are loc o importanta operatiune de cautare pentru a incerca gasirea submarinului disparut duminica si a celor cinci pasageri care se aflau la bord, plecati sa viziteze epava Titanicului, la aproape 4.000 de metri adancime, ies la iveala noi detalii despre submersibil.…

- Cinci persoane se aflau la bordul submarinului disparut duminica, in Oceanul Atlantic, cind se indrepta spre epava Titanicului, a anunțat Garda de Coasta a SUA și compania care deține submarinul. Deși o lista oficiala privind identitatea pasagerilor nu a fost inaintata, tabloidului britanic Daily Mail…

- Un submersibil care ducea turiștii sa vada epava Titanicului a disparut pur și simplu in Oceanul Atlantic.La bord se aflau 5 persoane, printre care și un miliardar britanic. Daca sunt in viața, pasagerii ar mai avea oxigen pentru aproximativ 4 zile, estimeaza Paza de Coasta americana.Marți dimineața…

- Un submersibil folosit pentru a duce turiștii sa vada epava Titanicului a fost dat disparut luni, 19 iunie, in Oceanul Atlantic. O misiune de cautare și salvare a fost declanșata rapid, au anunțat reprezentanții Garzii de Coasta din Boston, relateaza BBC.Nu se știe deocamndata daca și cați oameni se…

