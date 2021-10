Fidelis de septembrie – octombrie intră joi la tranzacționare Cele trei emisiuni de titluri de stat Fidelis, prin care românii au împrumutat statul cu peste 940 milioane lei, intra joi la tranzacționare pe piața româneasca de capital, informeaza BVB. Este vorba despre o emisiune în euro și doua în lei.



BVB amintește ca Ministerul Finanțelor a atras 650,5 milioane lei și 59 milioane euro (valori însumând 943 milioane de lei) în cadrul ofertei publice de vânzare de titluri de stat Fidelis derulata în perioada 13 septembrie – 1 octombrie.



Aceastea este a cincea oferta de titluri…

Sursa articol: hotnews.ro

