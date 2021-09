Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 118,52%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- Ministerul Finantelor a atras de la populatie peste 7 miliarde de lei (peste 1,4 miliarde de euro) prin intermediul celor patru oferte derulate pe Bursa de la Bucuresti in 2020 si 2021, se arata intr-un comunicat al BVB. Trei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, denominate in lei si in euro, au…

- Valoarea vanzarilor pentru magazinele online din categoria Fashion existente in platforma 2Performant.com a crescut cu 22,3% in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada din 2020, pana la 6,81 milioane de euro (fara TVA), arata rezultatele unei analize a companiei, publicate miercuri…

- Noile obligatiuni Vivre Deco, in valoare de sapte milioane de euro, au debutat miercuri la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier VIV26E. "Ne bucuram ca piata de capital romaneasca sustine planurile de crestere ale Vivre Deco, atat in Romania, cat si in celelalte tari in care…

- Apetitul românilor pentru noile emisiuni Fidelis, de iunie, ale Ministerului Finanțelor este mai redus decât în prima saptamâna de subscriere din martie, cu circa 9%, iar atunci vorbeam de o suma de trei ori mai mica decât în noiembrie 2020. Saptamâna aceasta…

- Un numar de 49 de emisiuni de obligatiuni au fost tranzactionate in ultimii trei ani la Bursa de Valori Bucuresti, ceea ce a insemnat 2,7 miliarde de euro ridicati prin piata, a declarat, vineri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga. El a facut referire la anuntul de vineri al Ministerul…

- Ministerul Finantelor lanseaza o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populatie In perioada 22 iunie – 12 iulie 2021, persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comerciala…

