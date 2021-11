Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor emite, incepand cu 1 noiembrie 2021, trei noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi de 3,75%, 4,25%, 4,65%.

- Ministerul Finanțelor emite, incepand cu 4 octombrie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,50%, 4,00% și 4,40%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Titlurile de stat pot fi cumparate:•…

- Ministerul Finanțelor emite, incepand cu 4 octombrie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,50%, 4,00% și 4,40%. Potrivit informațiilor furnizate de ANAF, titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata.…

- Românii pot împrumuta statul prin trei noi emisiuni de titluri de stat Tezaur începând de luni, 4 octombrie, conform Ministerului Finanțelor. Acestea au maturitãți de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 3,50%, 4,00% și 4,40%. Titlurile de stat au valoare nominalã…

- Ministerul Finanțelor vrea sa atraga de la populație bani prin Fidelis, titlurile de stat ce se pot tranzacționa prin piața de capital dupa listare, dar românii încep sa le ocoleasca. Unii le vând sub prețul de achiziție pe cele deja achiziționate în ofertele anterioare. De vina…

- Ministerul Finantelor lanseaza o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populatie si, in perioada 13 septembrie – 1 octombrie 2021, persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere titluri de stat denominate in lei si in euro,…

- Veniturile obtinute din investirea in oferta de economisire lansata de Ministerul Finantelor sunt neimpozabile. ”Ministerul Finantelor emite, incepand cu 1 septembrie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi de 3,25%, 3,75% si 4,15%.…

- Ministerul Finantelor emite, incepand cu 1 septembrie 2021, trei noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi de 3,25%, 3,75% si 4,15%. Potrivit unui comunicat al MF, titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.…