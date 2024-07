Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban este așteaptat vineri la Moscova pentru o intalnire cu Vladimir Putin, imediat dupa prima vizita a liderului ungar la Kiev de le inceputul razboiului din Ucraina. Gestul este considerat o incercare de a acționa ca un intermediar pentru negocieri de pace intre Rusia și Ucraina, relateaza…

- Criza politica provocata de dizolvarea Adunarii Naționale starnește uimire și ingrijorare in randul vecinilor noștri. Ar putea duce si la un declin major și prelungit al Franței pe scena internaționala. In cel mai rau moment. Pe masura ce ne confruntam cu o succesiune de crize geopolitice, incepand…

Partidele populiste vor sa formeze un nou grup parlamentar in Parlamentul UE.

- Marine Le Pen a declarat ca se așteapta ca partidul sau de extrema dreapta, Adunarea Naționala, sa caștige majoritatea absoluta in alegerile generale din Franța, sa formeze un guvern și sa preia cel puțin o parte din deciziile privind apararea și forțele armate – inclusiv cu privire la Ucraina.

- Extrema dreapta franceza ramane pe val in ultimul sondaj de opinie cu privire la alegerile parlamentare ce vor avea primul tur de scrutin in aceasta duminica – Adunarea Naționala (RN) e creditata cu 36%, pe primul loc, in timp ce o coaliție a partidelor de stanga și extrema stanga ocupa locul doi cu…

- Extrema dreapta franceza „intoarce armele” impotriva lui Vladimir Putin. Partidul francez de extrema-dreapta al lui Marine Le Pen, care a fost primit cu onoruri la Kremlin in perioada antebelica, este gata, ca și președintele Emmanuel Macron, sa furnizeze arme Ucrainei, informeaza noteaza Bloomberg.

- Marti, presedintele ucrainean Volodimir Zelensky, insotit de primarul orașului Harkov, s-a aflat intr-o vizita in Germania, ocazie cu care ambii oficiali au sustinut o conferinta de presa, cu scopul de a incurajac națiunile europene sa sprijine și sa investeasca in Ucraina.

Puțini sunt cei care și-au imaginat aceasta campanie electorala așa cum se deruleaza acum. In primul rand oamenii urmaresc evoluția relațiilor dintre PSD și PNL.