- Bilanțul morților dupa accidentul de tren de luni, 13 februarie, de la Prelipca a crescut. A murit și fetița de trei ani care era internata la Reanimare la Spitalul Județean Suceava. Micuța a suferit traumatism cranio-cerebral grav și politraumatisme. Amintim ca in groaznicul accicdent au murit pe loc…

- Organele fetiței care a murit in urma accidentului feroviar de la Plopeni au salvat doua vieți. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca in cursul nopții de 17 spre 18 februarie 2023 a avut loc prima prelevare de organe din acest an, un ficat și ...

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca in urma accidentului feroviar de astazi de la Prelipca, la Unitatea de Primiri Urgențe au ajuns doi copii minori, o fetița de trei ani și un baiat in varsta de un an. Dr. Dan Teodorovici a spus ca fetița a ajuns…

- Mama fetiței spune ca a așteptat cateva ore cu cea mica la urgențe, iar in momentul in care a fost consultata i s-a spus ca are roșu in gat și ca poate fi tratata acasa. Dupa doua zile, starea micuței s-a inrautațit, iar parinții au sunat la 112. A fost prea tarziu, insa. Fetița s-a stins din viața…

- Tanara de 22 ani, care a fost injunghiata la inceputul lunii noiembrie in centrul municipiului Miercurea-Ciuc, a decedat, in urma cu cateva zile, la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea-Ciuc, iar fostul sau concubin, acuzat de comiterea faptei, va fi judecat pentru omor. Fii la curent…

- Un sofer in varsta de 19 ani din localitatea argeseana Rociu, suspectat ca in timp ce facea derapaje controlate a lovit cu autoturismul un alt adolescent si apoi a parasit locul accidentului, este cercetat penal de politisti, potrivit Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a anuntat,…

- Fostul concurent Masterchef, judecatorul Gabriel Apostol, a murit dupa ce și-a injectat benzina in vene. El a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, insa medicii nu au putut sa-i salveze viața, noteaza click.ro. Gabriel Apostol, fost concurent la Masterchef și de meserie magistrat,…