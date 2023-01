Stiri pe aceeasi tema

- „Sfanta sarbatoare a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos ne ofera, in aceste zile, toata bucuria momentelor petrecute impreuna cu familia și toți cei dragi, cu farmecul de neegalat al vechilor tradiții de Craciun și cu sentimentul ca toți putem fi mai buni in relația cu cei din jur. Tuturor romanilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Craciunului, in care indeamna „sa ne bucuram de acest Craciun și sa daruim la randul nostru bucurie!”. Redam mesajul prim-ministrului: ”Sfanta sarbatoare a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos ne ofera, in aceste zile, toata bucuria…

- Astazi, concert la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț – Sarbatori de poveste. Ansamblul Folcloric „Codrii Neamțului”, Ansamblul Etnofolcloric „Plaieșii” și Mioara Velicu Sebastian Coroi, profesor coregraf și organizator, in direct la matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/12/20-dec-PN.mp3…

- Direcțiile sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor efectueaza in aceasta perioada mai multe acțiuni specifice. Recomandari, ce masuri sunt intreprinse, inaintea sarbatorilor sfarșitului de an, informații oferite de Gabriel Ciobanu – director executiv – al Direcției Sanitar Veterninare și…

- La plimbare cu Mocanița de la Moldovița! Mocanița Huțulca Moldovița, turism feroviar, vagoane de epoca, locomotiva cu abur și un peisaj de vis. Georg Hocevar, administrator, in direct la matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/12/12-dec-Mocanita.mp3…

- Camașa cu altița, in patrimoniul UNESCO. „Arta camașii cu altița” și „Tradiția creșterii cailor lipitani” au fost incluse in patrimoniul UNESCO. Evaluarea dosarelor a durat doi ani. Reprezentantii din 24 de state au votat in unanimitate originalitatea, valoarea culturala și necesitatea protecției internaționale…

- Corul Gavriil Musicescu ne cheama la concertele de final de an. Corul Gavriil Musicescu – Filarmonica Moldova Iași, concert de colinde romanești, joi 8 decembrie 2022, ora 19.00 la Biblioteca Centrala Universitara Iași. Duminica, 27 noiembrie 2022, concert vocal-simfonic in Atrium Palas Mall – ”Vino…

- FII VOLUNTARUL NOSTRU! A debutat noua campanie de inscrieri in corpul voluntarilor Muzeului, pentru perioada 15 noiembrie 2022 2023. Daca ai minim 14 ani și maximum 100, te-așteptam sa vii alaturi de echipa MAL și sa pui umarul la cea mai frumoasa poveste culturala a orașului, care-a inceput demult,…