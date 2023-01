Stiri pe aceeasi tema

SCM ''U'' Craiova a fost invinsa categoric de echipa germana Niners Chemnitz, cu scorul de 93-62 (22-16, 29-18, 26-17, 16-11), marti seara, in deplasare, intr-o partida din Grupa I a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup, informeaza Agerpres.

Echipa de baschet masculin SCM Craiova a fost invinsa si in etapa a II-a din grupa I a FIBA Europe Cup, scor 75-56 (34-32), in deplasare, cu francezii de la Cholet Basket, potrivit Agerpres.

SCM ''U'' Craiova a fost invinsa de FC Porto, cu scorul de 83-73 (18-26, 21-17, 21-12, 23-18), miercuri seara, la debutul sau in Grupa I a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup, anunța Agerpres.

UTA si FC Hermannstadt au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in grupele Cupei Romaniei la fotbal. UTA a dispus cu 3-1 de Gloria Buzau, in Grupa B, prin golurile marcate de Claudiu Keseru (1, 25) si Wesley Jobello (68), din penalty, in timp ce pentru formatia de liga secunda a inscris uruguayanul…

Echipa franceza OGC Nice a incheiat la egalitate joi, in deplasare, scor 2-2, meciul cu echipa germana FC Koln, din cadrul grupei D. Nice a castigat grupa si s-a calificat in optimi. In grupa B, Anderlecht a invins, in deplasare, pe Silkeborg si merge in play-off, anunța news.ro.

CSM CSU Oradea a invins echipa franceza Cholet Basket cu scorul de 77-69 (17-27, 18-15, 23-12, 19-15), miercuri seara, in Oradea Arena, intr-un meci din Grupa E a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup, informeaza Agerpres.

FC Porto a castigat Grupa B a Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 2-1, marti seara, pe teren propriu, in ultimul sau meci, informeaza Agerpres.

Formatia Farul Constanta a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a 16-a a Superligii, in care a revenit de la 0-1, anunța News.ro.