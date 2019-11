Stiri pe aceeasi tema

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a facut un pas spre faza a doua a competitiei feminine de baschet EuroCup, dupa ce a invins-o in deplasare pe Galatasaray Istanbul, cu scorul de 78-70 (30-23, 13-14, 18-15, 17-18), miercuri seara, in Grupa E. Campioana Romaniei a reusit a treia sa victorie in grupa, in…

- CSM CSU Oradea si-a asigurat calificarea in faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup la baschet masculin, dupa a patra victorie consecutiva in Grupa D, 75-69 (27-17, 5-28, 25-11, 18-13) cu BC CSU Sibiu, in deplasare. CSU Sibiu a suferit al patrulea esec la rand si este eliminata din competitie.…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a invins echipa suedeza Lulea BBK, cu scorul de 81-74 (17-21, 22-20, 21-12, 21-21), joi seara, in deplasare, in Grupa E a competitiei feminine de baschet EuroCup. Campioana Romaniei a reusit a doua victorie consecutiva in grupa, dupa un inceput mai modest. Tripleta Kelley…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia Galatasaray, scor 78-62 (42-31), in a doua partida din grupa E a FIBA EuroCup, potrivit news.roPrincipalele marcatoare ale partidei au fost Mandache si Givens, cate 13 puncte, pentru…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, a fost invinsa joi, in deplasare, de formatia poloneza Artego Bydgoszcz, cu scorul de 72-67 (52-37), in primul meci din grupa E a EuroCup, potrivit news.ro.Principalele marcatoare ale partidei au fost O'Neill 20 puncte, pentru Artego,…

- Campionatul Mondial de baschet masculin și-a desemnat astazi sfertfinalistele. Campioana en-titre și marea favorita SUA va avea o infruntare dificila impotriva Franței. Grupa K principala, cea din care au facut parte SUA, Cehia, Grecia și Brazilia s-a decis astazi, dupa o infruntare dramatica intre…