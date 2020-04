FIBA EuroBasket a fost amânat pentru anul viitor Petre Apostol Dupa ce a anulat toate Campionatele Europene de juniori din vara anului 2020, Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Baschet (FIBA) a hotarat amanarea Campionatului European Masculin și a turneelor preolimpice. Astfel, EuroBasket se va desfașura in perioada 1-18 septembrie 2022, iar turneele preolimpice in perioada 22 iunie-4 iulie 2022 (daca data va fi aprobata și de Comitetul Olimpic Internațional), cu aproximativ o luna inaintea inceperii Jocurilor Olimpice de la Tokio. In ceea ce privește FIBA Women’s EuroBasket, competiția continentala feminina nu a fost amanata,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

