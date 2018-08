Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea mexicanAƒ a Fiat Chrysler a emis o notificare de rechemare cAƒtre proprietarii a peste 122.000 de autovehicule din cauza unor posibile probleme electronice, a anunAat mecanismul de protecAie a consumatorului din Mexic, Profeco, informeazAƒ Reuters.

- Compania germana Volkswagen a inițiat o campanie de rechemare a unui numar de aproximativ 700.000 de automobile modelele Tiguan și Touran datorita unor posibile probleme la instalațiile de de iluminat, relateaza Reuters, citand publicația germana Kfz-Betrieb.Citește și: Darius Valcov, atacuri…

- Samuel Kalalei, care a castigat in noiembrie maratonul de la Atena, este al treilea atlet kenyan depistat pozitiv la un control antidoping in zece zile, informeaza Reuters. Kalalei, care are 24 de ani, a fost suspendat provizoriu de Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU) dupa ce a fost testat…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat miercuri, in Parlamentul European, dreptul fiecarui stat membru al Uniunii Europene de a-si 'construi sistemul judiciar conform propriilor traditii', intr-un discurs sustinut in plina confruntare intre guvernul de la Varsovia si Bruxelles in legatura…

- O asistenta medicala din Marea Britanie a fost arestata fiind suspectata de uciderea a opt bebelusi si ca a incercat sa ucida alti sase, in urma unei investigatii ce a avut loc la o maternitate din nordul tarii, a anuntat marti politia britanica, conform Reuters.

- Directorul general al constructorului auto de lux Audi a fost arestat luni in Germania, acesta fiind cel mai important oficial din grupul Volkswagen care a fost arestat din cauza scandalului manipularii emisiilor poluante, transmite Reuters. “Putem confirma ca Rupert Stadler ...

- Tesla va lansa in luna august un update in urma caruia sistemul Autopilot (Pilot Automat – n.r.) va deveni complet autonom, a anunțat Elon Musk, directorul general al producatorului de mașini electrice, scrie Reuters . ”Pana acum, resursele Autopilot s-au concentrat integral asupra sigurantei. Cu V9,…

- Producatorul de masini sport Porsche AG - o subsidiara a Volkswagen - a anuntat ca primul sau model exclusiv electric se va numit Taycan, iar anul viitor intentioneaza sa lanseze productia de serie a vehiculului care va concura cu Model T de la Tesla, transmit MarketWatch si Reuters, preluate de…