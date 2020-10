Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va anunța verdictul sau cu privire la fuziunea dintre PSA și Fiat-Chrysler pana cel tarziu in data de 2 februarie 2021. Autoritațile europene au reluat recent investigația in acest caz dupa ce au cerut și primit informații suplimentare din partea celor doua entitați. Surse citate de…

- Fuziunea dintre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si grupul francez PSA va fi aprobata de autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana. Asta dupa ce producatorii auto s-au angajat sa indeplineasca dubla provocare cu care se confrunta industria: finantarea vehiculelor prietenoase cu mediul…

- Autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana vor aproba fuziunea dintre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si grupul francez PSA, dupa ce producatorii auto s-au angajat sa indeplineasca dubla provocare cu care se confrunta industria: finantarea vehiculelor prietenoase cu mediul si pandemia…

- Al doilea retailer la nivel mondial, Hennes & Mauritz (H&M), intenționeaza sa inchida anul viitor sute de magazine, dupa ce criza provocata de pandemia de coronavirus a dus la creșterea achizițiilor online. Pe plan global, H&M avea la 31 august 5.043 magazine, pe 74 de piete, inclusiv francize. Joi,…

- China a surprins in urma cu cateva zile, angajandu-se la unele masuri vizand diminuarea surselor de poluare a mediului pana in 2060, respectiv neutralitate carbon. Dezvoltarea automobilelor electrice face parte din aceasta strategie. Constructorul german Volkswagen, citat de RFI, a facut anunțul privind…

- Cel de-al doilea model electric de serie din familia ID., SUV-ul ID.4, a intrat in producție, urmand ca premiera mondiala sa aiba loc „la sfarșitul lunii septembrie”. Subliniind ambiția sa de a deveni lider mondial in domeniul mobilitații electrice, grupul Volkswagen include in mixul de producție de…

- Cel de-al doilea model electric de serie din familia ID., SUV-ul ID.4, a intrat in producție, urmand ca premiera mondiala sa aiba loc „la sfarșitul lunii septembrie”. Subliniind ambiția sa de a deveni lider mondial in domeniul mobilitații electrice, grupul Volkswagen include in mixul de producție de…

- Primul stat din lume care le permite mașinilor zburatoare sa circule pe drumurile publice este New Hampshire din SUA, scrie go4it.ro. Asta deși nu exista inca un model de astfel de vehicul aflat in producție de serie. Miercuri, legislativul din capitala Concord a modificat legislația transporturilor…