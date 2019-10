Stiri pe aceeasi tema

- Consiliile de administratie ale Fiat Chrysler Automobiles si PSA, producatorul automobilelor Peugeot, au decis miercuri continuarea negocierilor pentru o fuziune a celor doua grupuri, care ar duce la formarea unui constructor auto de 50 de miliarde de dolari si la o transformare a industriei de profil,…

- Sursele din apropierea negocierilor au declarat pentru Reuters ca IndiGo, parte a grupului InterGlobe Aviation, este pe punctul de a finaliza o importanta comanda care va include si cel mai nou avion Airbus, modelul A321 XLR, o versiune cu o raza mai mare de zbor a monoculoarului A320neo. Daca…

- Cinci producatori si distribuitori de medicamente ofera 22 de miliarde de dolari in numerar, precum si medicamente si servicii evaluate la 28 de miliarde de dolari pentru inchiderea investigatiilor in care industria farmaceutica este acuzata ca a provocat criza opioidelor in Statele Unite, au declarat…

- Compania americana de energie electrica Sempra Energy se apropie de un acord pentru a-și vinde afacerea chiliana catre compania chineza State Grid Corporation, pentru aproape 3 miliarde de dolari, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Sempra a cautat sa-și consolideze finanțele și sa atraga…

- Harley-Davidson a anunțat, marți, ca va investi pana la 1,6 miliarde de dolari in urmatorii patru ani pentru a-și modifca modelul de afacere, generand ingrijorari in randul investitorilor cu privire la caștigurile sale, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Intr-o prezentare catre investitori,…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara Acord va cauza pierderi de cel puțin 16 miliarde de dolari in exporturile acestei țari, spune o agenție ONU citata de Reuters, scrie Mediafax. Agenția ONU noteaza ca aceste costuri vor fi mult mai mari daca se iau in calcul și efectele indirecte ale…

- Candidatul in alegerile prezidentiale americane Bernie Sanders a propus sambata un plan de anulare a unor datorii restante in valoare de 81 de miliarde de dolari acumulate de americani pentru servicii medicale, dar nu a oferit detalii despre modul in care ar fi finantata masura, transmite Reuters,…

- Coreea de Nord și-a finanțat programele militare cu bani obținuți din atacuri cibernetice. Potrivit unui raport ONU, puterea de la Phenian a generat in jur de 2 miliarde de dolari din atacuri cibernetice "ample si tot mai sofisticate" lansate asupra bancilor sau din schimburile de criptomoneda. In raportul…