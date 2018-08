Stiri pe aceeasi tema

- Samuel Kalalei, care a castigat in noiembrie maratonul de la Atena, este al treilea atlet kenyan depistat pozitiv la un control antidoping in zece zile, informeaza Reuters. Kalalei, care are 24 de ani, a fost suspendat provizoriu de Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU) dupa ce a fost testat…

- Autoritatile din Statele Unite au decis revocarea vizelor mai multor oficiali din Nicaragua, implicati in violentele asupra protestatarilor, in contextul in care presedintele tarii, Daniel Ortega, a declarat ca vrea intensificarea dialogului cu grupurile din opozitie, relateaza Reuters.

- Autoritațile din Statele Unite au decis revocarea vizelor mai multor oficiali din Nicaragua, implicați in violențele asupra protestatarilor, in contextul in care președintele țarii, Daniel Ortega, a declarat ca vrea intensificarea dialogului cu grupurile din opoziție, relateaza Reuters, potrivit…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat miercuri, in Parlamentul European, dreptul fiecarui stat membru al Uniunii Europene de a-si 'construi sistemul judiciar conform propriilor traditii', intr-un discurs sustinut in plina confruntare intre guvernul de la Varsovia si Bruxelles in legatura…

- O asistenta medicala din Marea Britanie a fost arestata fiind suspectata de uciderea a opt bebelusi si ca a incercat sa ucida alti sase, in urma unei investigatii ce a avut loc la o maternitate din nordul tarii, a anuntat marti politia britanica, conform Reuters. Aceasta a fost arestata dupa ce intre…

- O asistenta medicala din Marea Britanie a fost arestata fiind suspectata de uciderea a opt bebelusi si ca a incercat sa ucida alti sase, in urma unei investigatii ce a avut loc la o maternitate din nordul tarii, a anuntat marti politia britanica, conform Reuters.

- Armata franceza a anuntat ca civili au fost ucisi intr-un atac in orasul Gao din nordul Mali si ca evalueaza starea unei patrule franceze care a fost de asemenea atacata, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al armatei, Patrik Steiger, a declarat ca s-a produs o explozie in apropierea a trei vehicule…

- Banca elvetiana UBS Group face reduceri de personal in cadrul bratului de asset management in timp ce isi muta interesul spre piata din China in cautare de investitii sustenabile, potrivit Reuters. Cea mai mica dintre diviziile UBS ar fi concediat cel putin 100 de persoane in ultimele luni,…