Fiat Chrysler a prezentat Dodge Durango Hellcat, ca fiind ”cel mai puternic SUV din istorie”

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu exact 4 ani, NBA, fondata in 1946, incorona pentru prima data in istorie o echipa care fusese condusa cu 3-1 in finala. Cleveland Cavaliers reusea „minunea“ in fata campioanei Golden State Warrios, LeBron James fiind declarat MVP, dupa 27 de puncte inscrise. Acest moment nu isi are locul…

- Producatorul auto britanic Aston Martin a anunțat ca își va reduce efectivele cu 500 de persoane, compania fiind nevoita sa aplice un program de reducere a costurilor la toate nivelurile. Compania a vândut anul trecut 2.500 de mașini în Europa, iar cel mai bun an a fost 2007, cu aproape…

- Numeroși constructori prezenți pe piața europeana au anunțat in ultimele zile ca vor relua treptat producția pe masura ce autoritațile locale incep sa renunțe la unele restricții impuse in contextul pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) a anunțat…

- La jumatatea anului trecut, Audi a introdus in gama Q5 o versiune plug-in hybrid cunoscuta sub indicativul 55 TFSI e quattro. Aceasta varianta este disponibila și pe piața din Romania, prețul de pornire anunțat de constructorul german fiind de 65.863 de euro. Acum, tunerul ABT Sportsline a pregatit…

- Producatorul auto sloven Revoz, o divizie a companiei franceze Renault, a reluat productia care a fost suspendata la data de 17 martie din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat marti purtatorul de cuvant de la Revoz, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Activitatea a fost reluata marti…

- Producatorul de anvelope Michelin reia progresiv productia la fabrica din Zalau, cu respectarea masurilor sanitare impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Aceeași masura a fost luata, incepand din 8...

- Producatorul auto Ferrari lanseaza testarea in masa a angajaților pentru coronavirus, in vederea pregatirii personalului ca sa revina cat mai repede la munca, noteaza Reuters.In aceste zile, angajații de la Ferrari se inscriu in masa pentru depistarea voluntara a coronavirusului, astfel incat, daca…

- Producatorul auto Dacia urmeaza sa isi reia productia progresiv incepand de marti, 21 aprilie, pe baza de voluntariat, urmand ca din data de 4 mai, sa demareze activitatile ambelor uzine, Uzina Mecanica si Sasiuri si Uzina Vehicule.