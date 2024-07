Fiat a sărbătorit 125 de ani de existenţă Fiat, unul dintre cele mai longevive branduri auto din lume, a sarbatorit joi 125 de ani de existenta, prin evenimentul Smiling to the Future, gazduit de cladirea istorica Lingotto din Torino, intr-un context destul de dificil pentru industria auto italiana. Carlos Tavares, CEO al grupului auto Stellantis, din care face parte Fiat, a subliniat ca, […] The post Fiat a sarbatorit 125 de ani de existenta appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

