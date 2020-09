„Fiara din Balcani”, Passaris a cerut eliberarea condiționată Konstantinos Passaris, condamnat la inchisoare pe viața, a cerut judecatorilor liberarea condiționata. Criminalul a deschis procesul la scurt timp dupa ce o instanța a decis extradarea sa in Grecia, pentru punerea in aplicare a mai multor mandate arestare. Konstantinos Passaris, zis „Fiara din Balcani”, este cu un pas in afara pușcariei, dupa ce a depus o cerere de liberare condiționata, susținand, cu probe, ca indeplinește toate condițiile pentru a fi lasat liber printre oameni. “Fiara din Balcani”s-a pocait in spatele gratiilor Conform legii, liberarea condiționata in cazul pedepsei la inchisoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

