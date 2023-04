Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a platit in primele trei luni din 2023 despagubiri in valoare de 188,7 milioane de lei in contul a 5 falimente din piata asigurarilor. Din aceasta suma, 179,2 milioane de lei, adica mai mult de 94%, au fost platite in contul falimentului City Insurance, potrivit…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubitilor asiguratorilor RCA intrati in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anuntat vineri Fondul care se alimenteaza din contributiile celorlalti asiguratori…

- ”In primele trei luni ale anului curent, FGA a achitat despagubiri in valoare de circa 188,67 milioane lei. Din suma totala a platilor aferente trimestrului I al lui 2023, 179,17 milioane lei reprezinta valoarea despagubirilor acordate creditorilor de asigurari ai societatii City Insurance SA. Creditorilor…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubiților asiguratorilor RCA intrați in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anunțat vineri Fondul care se alimenteaza din contribuțiile celorlalți asiguratori…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a receptionat, incepand cu 17 martie 2023, data ridicarii licentei de functionare a societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, si pana la 2 aprilie 2023, 3.737 cereri de deschidere dosare de dauna, din partea potentialilor creditori de asigurare…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a platit peste 156 milioane de euro doar pentru 80.000 de dosare din 255.000 de cereri de plata in falimentul City Insurance de anul trecut, la care se adauga acum și Euroins, unde ASF se așteapta la plați de peste 250 milioane de euro. HotNews.ro a intrebat…

- Decizia ASF de retragere a autorizatiei Euroins fost publicata in Monitorul Oficial. Clienții pot depune acum cererile de despagubire la Fondul de Garantare a Asiguratilor. La 60 de zile dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial vor putea incepe si platile. Clienții vor avea la dispoziție inca 3…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sa retraga autorizatia de functionare a societatii Euroins Romania, constatand indiciile starii de insolventa a companiei, a anuntat, vineri, ASF. Consiliul a mai hotarat promovarea de catre ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii…