Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a receptionat, incepand cu 17 martie 2023, data ridicarii licentei de functionare a societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, si pana la 2 aprilie 2023, 3.737 cereri de deschidere dosare de dauna, din partea potentialilor creditori de asigurare ai societatii. Dintre acestea, Fondul a inregistrat 2.307. "Fondul […]