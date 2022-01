Stiri pe aceeasi tema

- Se știe ca tinerii artiști din Republica Moldova sunt foarte talentați și mereu prinși in activitate muzicala. Exact și in cazul tinerei interprete Feyzana, cea care la doar 10 ani este, deja, o mica vedeta. Originara din Chișinau, Feyzana are un bagaj de experiențe și un amalgam de emoții pozitive,…

- 15 șerpi au fost scoși de catre pompieri din subsolul unei gradinițe din localitatea Cucoara, raionul Cahul. Incidentul s-a produs în dupa amiaza zilei de ieri, 10 ianuarie. Potrivit primelor informații, mai mulți șerpi au invadat subsolul unei gradinițe pentru care a fost nevoie de…

- Doi barbați au fost salvați de pompieri dintr-un incendiu produs dupa miezul nopții, pe 9 ianuarie.Potrivit salvatorilor, flacarile au izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de locuit de tip camin din strada Studenților 2/3 din Chișinau.

- Polițiștii au reținut pentru 72 de ore doi suspecți in virsta de 20 de ani in cazul tinarului gasit fara suflare in parcul Valea Trandafirilor din Capitala. Informația a fost confirmata pentru tv8.md de catre purtatoarea de cuvint a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Svetlana Scripnic, transmite…

- Potrivit rezultatelor licitației funciare din 22 decembrie 2021, bugetul orașului va primi 252,8 milioane de lei. La licitație au fost scoase 13 din 20 de terenuri cuprinse intre 0,01 ha și 0,81 ha pentru diverse destinații. Prețul inițial al terenurilor adjudecate a variat intre 500 de mii de lei și…

- Vicepremierul Andrei Spinu „lanseaza” Mișcarea Alternativa pentru Chișinau care se va ocupa de principalele probleme din oraș cum ar fi ambuteiajele sau deszapezirea strazilor. Reacția sa vine dupa anunțul facut de primarul capitalei, Ion Ceban, privind lansarea Alternativei Mișcarea Naționala.

- In preajma sarbatorilor de iarna, lumea mondena s-a mai imbogațit cu un nume muzical foarte sonor – Tanya Tudor (Tatiana Rotaru). Originara din Chișinau, cunoscuta de public drept un medic cardiolog cu experiența, Tanya a descoperit dragostea pentru muzica la o varsta foarte frageda, inca de la gradinița,…

- Autostrada A8, Targu Neamț - Iași - Ungheni, numita și Autostrada „Unirii”, va aduce atat pentru R. Moldova, cat și pentru Romania, dezvoltare pe mai multe domenii și intarirea legaturilor dintre comunitațile de pe ambele maluri de Prut. Acest lucru il afirma președintele Consiliului Județean Iași,…