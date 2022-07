Fetrita de 10 ani, accidentata mortal in timp ce traversa strada neregulamentar O fetita in varsta de 10 ani din localitatea valceana Vaideeni, care traversa strada neregulamentar, a fost lovita duminica de o masina, pe DN 7, in localitatea Racovita.Din pacate fetita a decedat la spital, conform Agerpres.roPotrivit IPJ Valcea, masina condusa de un barbat de 54 de ani din Cisnadie ar fi acrosat copilul, in timp ce acesta era angajat in traversarea strazii.Din primele date rezulta ca fetita traversa strada neregulamentar.Copilul a fost dus la spital, ulterior fiind anuntat de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

