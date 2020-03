Fostul lider dinamovist a avut azi petrecere mare azi, de Marțișor, cand fiicele lui și ale Valentinei au implinit 1 an. Cristi Borcea a putut savura in libertate momentul, insa in momentul nașterii lor era la inchisoare, pentru condamnarea din ”Dosarul Retrocedarilor”. Veselie mare in familia Borcea! Astazi, in prima zi a primaverii, gemenelele cuplului Cristi și Valentin Borcea au implinit un an. Marțișorul din 2020 este unul special, intrucat toata familia a putut asistat la sarbatorirea primului an din viața Indirei Maria și Raniei Maria. Daca in momentul nașterii fetițelor Cristi Borcea,…