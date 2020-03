Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in prag de divorț, Andreea Balan a zambit astazi din nou și asta pentru ca fetița ei, Clara, a implinit recent 1 an, iar nașii i-au rupt turta. Artista a postat primele imagini de la eveniment, insa in niciuna dintre ele, soțul ei nu apare.Alaturi de fotografii, Andreea Balan a scris un mesaj…

- Cantareata a confirmat ca aproape tot ce s-a scris despre ei este adevarat, inclusiv faptul ca au semnat contract prenuptial. Acest document are si o clauza speciala, pe langa cea clasica si anume, daca Andreea Balan pateste ceva si isi pierde viata, George Burcea poate beneficia de finantele sale.…

- A trecut exact un an de cand Andreea Balan a fost la un pas sa-și piarda viața pe masa de operație, in timpul nașterii prin cezariana, iar acum, iata, destinul o pune din nou la incercare. Andreea Balan sa afla la un pas de a-și pierde casnicia, soțul sau, George Burcea, parasind locuința conjugala.…

- Deși este „aprins” scandalul desparțirii dintre Andreea Balan, niciuna dintre parți nu a facut pana acum declarații directe. George Burcea a preferat sa atraga atenția catre cea care inca ii este soție, in timp ce cantareața a ținut doar sa confirme ca nu mai sunt impreuna, fara a da prea multe detalii.

- Nelu Burcea, tatal lui George Burcea, a facut declarații surprinzatoare legate de scandalul momentului. In timpul aparentei rupturi dintre fiul sau și Andreea Balan, Nelu Burcea ii ia apararea artistei și chiar il acuza pe George, caruia i-a aruncat cuvinte grele.

- Momente de cumpana pentru Andreea Balan si George Burcea, dupa ce au fost nevoiti sa-si intrerupa vacanta din cauza problemelor de sanatate pe care le-a avut Clara, fiica cea mica a celor doi. Au fost nevoiti sa mearga la primul spital, insa au ramas profund dezamagiti de felul in care au fost tratati.

- Andreea Balan trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei. Dupa ce a dat nastere a doi copii, vedeta are parte de evenimente care mai de care importante in viata fetitelor sale. Ella Maya, fetita ei cea mare, are astazi prima serbare de Craciun.