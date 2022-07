Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de Terapie Intensiva al SMURD Iasi transfera in cursul zilei de astazi, 19 iulie, de la Falticeni la Spitalul de Copii „Sf. Maria" doua fetite din cauza unor complicatii aparute in urma infectarii cu SARS-CoV-2. „Echipajul aduce de la Falticeni gemene de o luna si 17 zile, 2,5 kilograme,…

- “Fetița de 3 ani a fost internata in Secția de Chirurgie Plastica și Microchirurgie Recontructiva a Spitalului “Sf. Maria” Iași. Cu ajutorul colegilor din serviciul DESCARCERARE SMURD și UPU s-a indepartat corpul metalic al tocatorului de carne in care era angrenat membrul superior al copilului. Ulterior…

- La Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se afla internat la Terapie Intensiva, dupa o perioada de pauza de peste doua luni, primul caz de copil diagnosticat cu COVID-19. Este un copil in varsta de 6 ani, din Suceava, care a ajuns la spital in coma diabetica, pe data de 14 iulie 2022. Medicii au explicat…

- Un baiat de 6 ani din Suceava a fost transferat, joi, la Spitalul de Copii din Suceava, fiind diagnosticat cu coma diabetica. Copilul a fost confirmat pozitiv și pentru COVID-19, iar acum se afla in secția de Terapie Intensiva a spitalului. Inițial copilul a fost dus de parinți la spitalul din Suceava,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 creste zilnic in Iasi dupa o perioada in care au fost diagnosticate putine persoane. La Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva", numarul persoanelor care au nevoie de internare dupa diagnosticarea infectiei SARS-CoV-2 este in crestere de aproximativ doua saptamani.…

- Un tanar a fost la un pas sa iși piarda viața in urma exploziei unei butelii. Tanarul se afla acum internat la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iași. “Pacientul A.R. 26 ani din Osoi a fost victima unei explozii la o butelie. Acesta este intubat oro-traheal și ventilat mecanic, cu arsuri pe 50% din suprafața…

- Fetita in varsta de doar 6 luni care a ajuns la Iasi dupa ce s-ar fi inecat cu lapte se afla in continuare in stare foarte grava. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", unde fetita se afla internata, spun ca prognosticul este unul sever. „Fetita este in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva,…

- Micuta se afla in stop cardiorespirator cand a fost consultata de medicii ambulantei. Dupa ce a fost resuscitata o ora, inima micutei a inceput sa bata din nou. O fetita de doar 6 luni dintr-o comuna din judetul Neamt a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Ajutorul medicilor…