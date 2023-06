Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 10 ani a fost muscata de un sarpe in localitatea Rebra, din judetul Bistrita-Nasaud, informeaza Agerpres.Fetita a fost preluata catre echipajul de terapie intensiva mobila SMURD de la un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean care a transportat-o pana in localitatea Dumitra,…

